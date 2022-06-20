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Puchacz, Trabzonsporlu taraftarlara veda etti

Trabzonspor'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz, taraftarlara veda etti.

1 Saat Önce
2022-06-20 22:57:47
Puchacz, Trabzonsporlu taraftarlara veda etti

Puchacz, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Polonyalı oyuncu, paylaşımında, "Sevgili Trabzonspor ailem, şükranlarımı ve mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Kulüp tarihine geçmiş olmanın ve hep birlikte kazanılan bu şampiyonluğun bir parçası olmanın muhteşem duygusunu yaşıyorum. Orada olduğum sürede artık büyük bir Trabzonspor taraftarına dönüştüm ve Trabzon'a defalarca geleceğime eminim. Tüm Trabzon şehrine, hocama, takım arkadaşlarıma, yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Sizleri hiç unutmayacağım. Bize her yer Trabzon." ifadelerine yer verdi. AA

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