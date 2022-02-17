PSV - Maccabi Tel Aviv maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında PSV kendi saha ve seyircisi önünde Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?