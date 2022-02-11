PSG - Rennes maçı canlı! CANLI İZLE

Fransa Lig 1'de 24.hafta maçında PSG kendi sahasında Rennes'e konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?