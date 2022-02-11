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TIMETURK / SPOR / PSG - Rennes maçı canlı! CANLI İZLE

PSG - Rennes maçı canlı! CANLI İZLE

Fransa Lig 1'de 24.hafta maçında PSG kendi sahasında Rennes'e konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

29 Dakika Önce
2022-02-11 20:57:42
PSG - Rennes maçı canlı! CANLI İZLE

Fransa Lig 1'de 24.hafta maçında PSG kendi sahasında Rennes'e konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

PSG - RENNES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

PSG - Rennes maçı 11 Şubat Cuma günü saat 23.00'da oynanacak.

PSG - RENNES MAÇI HANGİ PLATFORMDAN CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Rennes maçı beIN Sports HD 2'den ve Nesine.com'dan canlı olarak yayınlanacak. .

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