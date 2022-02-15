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TIMETURK / SPOR / PSG - Real Madrid maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

PSG - Real Madrid maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

Şampiyonlar Ligi son 16 maçında PSG kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-02-15 20:33:25
PSG - Real Madrid maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

Şampiyonlar Ligi son 16 maçında PSG kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

PSG - REAL MADRİD MAÇI HANGİ GÜN VE SAATTE?

PSG - Real Madrid maçı 15 Şubat Salı günü saat 23.00'da oynanacak.

PSG - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Real Madrid maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak. .

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