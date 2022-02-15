PSG Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? PSG Real Madrid hangi kanalda? PSG Real Madrid canlı izle!

PSG Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde heyecan PSG Real Madrid maçıyla hızlı bir şekilde devam ediyor. Devler liginin isimlerinden Fransız ekibi PSG ile İspanyol devi Real Madrid karşılaşmasıiçin heyecan dorukta. Peki ama karşılaşma nerede ve ne zaman olacak? PSG Real Madrid hangi kanalda? PSG Real Madrid canlı yayın linki...

PSG Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde heyecan PSG Real Madrid maçıyla hızlı bir şekilde devam ediyor. Devler liginin isimlerinden Fransız ekibi PSG ile İspanyol devi Real Madrid karşılaşmasıiçin heyecan dorukta. Peki ama karşılaşma nerede ve ne zaman olacak? PSG Real Madrid hangi kanalda? PSG Real Madrid canlı yayın linki...

PSG Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

Devler liginde son 16 turunun ilk gecesinde ekranlara gelecek maçlardan biri olan zorlu mücadelede Fransız devi PSG, sahasında güçlü İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor.

Heyecanla beklenen karşılaşma bu akşam (15 Şubat Salı) 23.00'de başlayacak ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

PSG Real Madrid canlı izle!

PSG Real Madrid maçını canlı izlemek isteyenler Exxen platformu üzerinden izleyebilir. 23.00'da başlayacak olan karşılaşmayı üyeler izleyebilecek. PSG Real Madrid maçını izlemek için TIKLAYINIZ...

PSG Real Madrid ilk 11'leri

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos,Kimpembe, Bernat; Paredes/ Danilo, Gueye, Verratti; Di María, Messi, Mbappé.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinicius, Benzema .