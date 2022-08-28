PSG - Monaco maçını canlı izle! CANLI

Fransa Lig 1'in 4.haftası dev bir maça sahne oluyor. Messi'nin formasını giydiği PSG kendi saha ve seyircisi önünde Monaco'yu konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde birçok futbol sever arama motorlarından PSG - Monaco maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki PSG - Monaco maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?