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TIMETURK / SPOR / PSG - Marsilya maçını canlı izle! Fransa Lig 1

PSG - Marsilya maçını canlı izle! Fransa Lig 1

Fransa Lig 1'in 32.haftası dev bir maça sahne oluyor. PSG kendi sahasında Marsilya'yı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki PSG - Marsilya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-04-17 21:42:28
PSG - Marsilya maçını canlı izle! Fransa Lig 1

Fransa Lig 1'in 32.haftası dev bir maça sahne oluyor. PSG kendi sahasında Marsilya'yı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki PSG - Marsilya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

PSG - Marsilya maçı hangi gün ve saatte?

PSG - Marsilya maçı bu akşam saat 21:45'te oynanacak.

PSG - Marsilya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

PSG - Marsilya maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. .

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