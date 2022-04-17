PSG - Marsilya maçını canlı izle! Fransa Lig 1

Fransa Lig 1'in 32.haftası dev bir maça sahne oluyor. PSG kendi sahasında Marsilya'yı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki PSG - Marsilya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?