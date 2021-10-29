PSG - Lille maçını donmadan, HD olarak donmadan canlı izle! Canlı izle

Fransa Ligi'nin 12.haftanın açılış maçında PSG kendi seyircisi önünde Lille'yi misafir ediyor. Bir çok futbolsever arama motorlarından bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırıyor.