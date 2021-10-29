PSG - Lille maçını donmadan, HD olarak donmadan canlı izle! Canlı izle
Fransa Ligi'nin 12.haftanın açılış maçında PSG kendi seyircisi önünde Lille'yi misafir ediyor. Bir çok futbolsever arama motorlarından bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırıyor.
2021-10-29 12:23:54
Fransa Ligi'nin 12.haftanın açılış maçında PSG kendi seyircisi önünde Lille'yi konuk ediyor. Bir çok futbolsever arama motorlarından bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırıyor.
PSG - LILLE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Wijnaldum, Gueye; Messi, Neymar, Di Maria; Mbappe.
Lille: Grbic; Zeki Çelik, Fonte, Djalo, Mandava; Weah, Xeka, Sanches, Bamba; David, Burak Yılmaz
PSG - LILLE MAÇI EKSİKLER
PSG eksikler: Achraf Hakimi, Marco Verratti, Sergio Rico, Leandro Paredes ve Sergio Ramos
Lille eksikler: Benjamin Andre, Sven Botman, Leo Jardim
PSG - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
PSG - Lille maçı 29 Ekim Cuma günü saat 22:00 beIN Sports 2'te canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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