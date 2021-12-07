PSG - Club Brugge maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6.hafta maçında Messi'li PSG kendi evinde Club Brugge'yi konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?