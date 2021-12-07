PSG - Club Brugge maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6.hafta maçında Messi'li PSG kendi evinde Club Brugge'yi konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2021-12-07 12:51:49
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6.hafta maçında Messi'li PSG kendi evinde Club Brugge'yi konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
PSG - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ GÜN VE SAATTE?
PSG - Club Brugge maçı bugün Türkiye saatiyle 20:30'da başlayacak.
PSG - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ PLATFORMDAN CANLI YAYINLANACAK?
PSG - Club Brugge maçı EXXEN paltformundan naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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