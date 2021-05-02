Prensipte anlaşma sağlandı! İşte Bruno Peres transferinin detayları

Sağ bek hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Roma'da top koşturan Bruno Peres ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor'da lig bitmeden yeni sezonun planlaması ve transfer çalışmalarına başlandı. Göztepe maçından sonra takıma 4 gün izin veren teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi. Transferin büyük bir kısmını kamp öncesine yetiştirmek isteyen bordo mavili yönetim, Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

İlk transfer sağ bek hattına!

Hem direkt ilk 11 hem de alternatif isimleri kadrosuna katarak yeni sezona güçlü bir ekiple girmeyi düşünen Trabzonsporİtalyan ekibi Roma'nın Brezilyalı sağ beki Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.