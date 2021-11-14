Prens Selman şaşırtmaya devam ediyor! Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı

Prens Selman’ın yönetimin başına geçmesinden sonra Suudi Arabistan'da yıllardır onaylanan resmi yasa ve gelenekleri terk etmek de dahil olmak üzere birçok değişikliğe tanık olunuyor. Suudi yönetimi tarihinde ilk kez 'Kadınlar Futbol Ligi'nin başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yönetimin başına geçmesinden sonra uygulamaya koyduğu reformlar ile şaşırtmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan, ülke tarihinde ilk kez Kadınlar Futbol Ligi'nin başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "2017'den bu yana kadın futbolunu destek programı çerçevesinde atılan adımda Suudi Kadınlar Futbol Ligi'nin ilk kademesi 22 Kasım itibarıyla başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Ligin bu yıl 22 Kasım'da, ilki 3 şehirde (Riyad, Cidde, Demmam) 16 takımın katılımıyla iki aşamada yapılacağı ve final etabının önümüzdeki yılın başlarında Cidde'de Kral Abdullah Spor Şehir Stadı'nda yapılmasının planlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyon Başkanı Yasir el Mishal da "Lig için gereken tüm kural ve düzenlemeler tamamlandı." dedi.

Prens Muhammed bin Selman'ın yönetimin başına geçmesinden sonra Suudi Arabistan'da yıllardır onaylanan resmi yasa ve gelenekleri terk etmek de dahil olmak üzere birçok değişikliğe tanık olunuyor.

Başta, kadınların araba kullanmasına, futbol stadyumlarına girmesine ve erkeklerin sahip olduğu meslekleri uygulamalarına izin vermek de dahil olmak üzere birçok değişikliğe gidildi.

Batılı ülkelerden alkış aldı

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Körfez'in en zengin ülkesinde bazı reformlar gerçekleştirdiği için Batılı liderlerden alkış aldı. Reformları arasında kadınlara yönelik araba kullanma yasağını kaldırmak da vardı, sinema ve eğlence kültürüne kapıları açmak da... Ülke ekonomisini petrole bağımlılıktan kurtarmayı da bir diğer hedefi olarak açıklamıştı.

Ekim ayında, Prens Muhammed krallığı modernleştirmeye ilişkin planlarını açıklarken, "ılımlı İslam'ı geri getirmenin" en önemli adımlardan biri olduğunu açıkladı.

Selman, "Eskiden olduğumuz yere geri döneceğiz. Dünyaya ve tüm dinlere açık bir ılımlı İslam ülkesi olacağız. Çok yakında radikalizmi bitireceğiz" dedi.

Muhammed bin Selman, ekonomiyi canlandırmak için 500 milyar dolar yatırımla Kızıldeniz kıyısında 'NEOM' isimli bir mega şehir kurulacağını açıkladı.

Muhammed bin Selman 31 Ağustos 1985'te doğdu. O zamanlar Prens olan Kral Selman'ın üçüncü eşi Fahdah bin Felah bin Sultan'ın en büyük oğlu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.