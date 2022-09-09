Premier Lig maçları Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelendi
İngiltere'deki Premier Lig kapsamında bu hafta oynanacak maçların Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
2022-09-09 14:01:21
Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e saygının bir işareti olarak, bu hafta sonu Premier Lig maçları ertelenecek" ifadeleri kullanıldı.
6 Şubat 1952'de tahta çıkan 2. Elizabeth, 70 yıl ile süresiyle Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçesi oldu.
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