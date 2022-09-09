Premier Lig maçları Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelendi

İngiltere'deki Premier Lig kapsamında bu hafta oynanacak maçların Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e saygının bir işareti olarak, bu hafta sonu Premier Lig maçları ertelenecek" ifadeleri kullanıldı.

6 Şubat 1952'de tahta çıkan 2. Elizabeth, 70 yıl ile süresiyle Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçesi oldu.