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TIMETURK / SPOR / Premier Lig maçları Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelendi

Premier Lig maçları Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelendi

İngiltere'deki Premier Lig kapsamında bu hafta oynanacak maçların Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

2 Saat Önce
2022-09-09 14:01:21
Premier Lig maçları Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelendi

Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e saygının bir işareti olarak, bu hafta sonu Premier Lig maçları ertelenecek" ifadeleri kullanıldı.

6 Şubat 1952'de tahta çıkan 2. Elizabeth, 70 yıl ile süresiyle Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçesi oldu.

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