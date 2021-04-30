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Premier Lig'de maçlara 'oruç düzenlemesi' gündemde

İngiltere Premier Lig'de ramazan ayı dolayısıyla Müslüman oyuncuların maç sırasında oruçlarını açabilecekleri bir uygulamaya gidilmesi gündemde.

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Google News - Timeturk
30.04.2021 23:33:42
Premier Lig'de maçlara 'oruç düzenlemesi' gündemde

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, hafta başında Leicester City ile Crystal Palace arasında oynanan maç sırasında Wesley Fofana ve Cheikhou Kouyate'nin oruçlarını açmasına izin verilmesi, ülke futbolunda bu yönde bir yasal düzenlemeye gidilmesini gündeme getirdi.

Buna göre lig yönetimi, ramazan ayı boyunca oynanan akşam karşılaşmalarında oruç tutan Müslüman oyuncuların, oruçlarını açabilmesi için karşılaşmayı uygun bir anda durdurmak adına hakemlere, maç öncesi takım kaptanlarını bilgilendirerek yetki vermeyi planlıyor.

Söz konusu maç sırasında Crystal Palace kalecisi Vicente Guaita, iki oyuncunun oruçlarını açabilmesi için kale vuruşunu geciktirmişti.

Karşılaşmanın ardından sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Leicester Cityli Fofana, "Crystal Palace'a, Premier Lig'e ve Vicente Guaita'ya maç sırasında orucumu açmama izin verdikleri için teşekkür etmek istedim. Futbolu harika yapan şey bu." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan