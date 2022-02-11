Porto - Sporting Lizbon maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

Portekiz Premier Lig'in 22.haftasında dev bir maça sahne oluyor. Porto kendi saha ve seyircisi önünde Sporting Lizbon'a konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek?