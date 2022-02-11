Porto - Sporting Lizbon maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Portekiz Premier Lig'in 22.haftasında dev bir maça sahne oluyor. Porto kendi saha ve seyircisi önünde Sporting Lizbon'a konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek?
2022-02-11 20:54:56
Portekiz Premier Lig'in 22.haftasında dev bir maça sahne oluyor. Porto kendi saha ve seyircisi önünde Sporting Lizbon'a konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek?
Porto - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta?
Porto - Sporting Lizbon maçı 11 Şubat Cuma günü saat 23:15'te oynanacak.
Porto - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda?
Porto - Sporting Lizbon maçı S Sports ve Nesine.com'dan naklen yayınlanacak. .
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