Porto - Lyon maçını kesintisiz canlı izle! EXXEN CANLI YAYIN
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Porto kendi saha ve seyircisi önünde Lyon'u konul ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-03-09 20:10:42
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Porto kendi saha ve seyircisi önünde Lyon'u konul ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Porto - Lyon maçı bu akşam 20:45'te oynanacak.
Porto - Lyon maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Porto - Lyon maçı EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)