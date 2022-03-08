Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto kendi saha ve seyircisi önünde Fransız temsilcisi Lyon'u konuk ediyor. Peki Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?