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TIMETURK / SPOR / Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto kendi saha ve seyircisi önünde Fransız temsilcisi Lyon'u konuk ediyor. Peki Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-03-08 11:22:24
Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto kendi saha ve seyircisi önünde Fransız temsilcisi Lyon'u konuk ediyor. Peki Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta?

Porto - Lyon maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak.

Porto - Lyon maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Porto - Lyon maçı EXXEN paltfromundan naklen yayınlanacak. .

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