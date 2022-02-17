Porto - Lazio maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Porto kendi saha ve seyircisi önünde İtalyan temsilcisi Lazio'yu konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-02-17 22:00:57
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Porto kendi saha ve seyircisi önünde İtalyan temsilcisi Lazio'yu konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Porto - Lazio maçı hangi gün ve saatte?
Porto - Lazio maçı bu gece saat 23.00'da oynanacak.
Porto - Lazio maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Porto - Lazio maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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