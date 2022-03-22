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TIMETURK / SPOR / Portekiz-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Portekiz-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, Portekiz ile perşembe günü oynayacağı play-off turu yarı final maçını Alman Daniel Siebert yönetecek.

2 Saat Önce
2022-03-22 12:38:34
Portekiz-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, Portekiz ile 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Mücaelenin dördüncü hakemi Sandro Scharer.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Siebert, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. haftasında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile yaptığı maçı yönetmişti.

Türkiye o maçı deplasmanda 2-1 kazanmıştı. .

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