Portekiz-Türkiye maçına saatler kala TRT frekans bilgilerini değiştirdi
Portekiz-Türkiye maçına saatler kala TRT frekans güncellemesi yaptığını açıkladı. Peki TRT'nin yeni frekans bilgileri ne? Portekiz-Türkiye maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde…
2022-03-24 16:50:15
Bu akşam oynanacak Portekiz-Türkiye maçının yayıncısı TRT, frekans bilgilerini güncellediğini duyurdu.
TRT'NİN GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı. Maçın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında Portekiz-Türkiye maçının TRT 1'den izlenebilmesi için frekans bilgileri güncellenecek.
ŞİFRESİZ TRT FREKANS
UEFA'nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin Portekiz-Türkiye karşılaşmasını TRT 1 ekranlarında daha kaliteli ve kesintisiz olarak izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.
Buna göre TRT 1 frekans bilgileri şöyle:
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4
Portekiz-Türkiye karşılaşması TSİ 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. .
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