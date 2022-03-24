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TIMETURK / SPOR / Portekiz-Türkiye maçına saatler kala TRT frekans bilgilerini değiştirdi

Portekiz-Türkiye maçına saatler kala TRT frekans bilgilerini değiştirdi

Portekiz-Türkiye maçına saatler kala TRT frekans güncellemesi yaptığını açıkladı. Peki TRT'nin yeni frekans bilgileri ne? Portekiz-Türkiye maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde…

17 Dakika Önce
2022-03-24 16:50:15
Portekiz-Türkiye maçına saatler kala TRT frekans bilgilerini değiştirdi

Bu akşam oynanacak Portekiz-Türkiye maçının yayıncısı TRT, frekans bilgilerini güncellediğini duyurdu.

TRT'NİN GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı. Maçın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında Portekiz-Türkiye maçının TRT 1'den izlenebilmesi için frekans bilgileri güncellenecek.

ŞİFRESİZ TRT FREKANS

UEFA'nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin Portekiz-Türkiye karşılaşmasını TRT 1 ekranlarında daha kaliteli ve kesintisiz olarak izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

Buna göre TRT 1 frekans bilgileri şöyle:

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

Portekiz-Türkiye karşılaşması TSİ 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. .

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