Portekiz - Türkiye maçı şifresiz canlı yayın! 2022 Dünya Kupası Elemeleri
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play off heyecanı yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız Portekiz'e konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Portekiz - Türkiye maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-24 21:36:55
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play off heyecanı yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız Portekiz'e konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Portekiz - Türkiye maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe akşamı saat 22:45'te oynanacak.
Portekiz - Türkiye maçı canlı nasıl izlenir?
Portekiz - Türkiye maçı TRT 1'den şifresiz olarak izlenebilecek. .
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