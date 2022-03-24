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Portekiz - Türkiye maçı şifresiz canlı yayın! 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play off heyecanı yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız Portekiz'e konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Portekiz - Türkiye maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

38 Dakika Önce
2022-03-24 21:36:55
Portekiz - Türkiye maçı şifresiz canlı yayın! 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play off heyecanı yaşanıyor. A Milli Futbol takımımız Portekiz'e konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Portekiz - Türkiye maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Portekiz - Türkiye maçı 24 Mart Perşembe akşamı saat 22:45'te oynanacak.

Portekiz - Türkiye maçı canlı nasıl izlenir?

Portekiz - Türkiye maçı TRT 1'den şifresiz olarak izlenebilecek. .

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