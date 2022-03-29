Portekiz - Kuzey Makedonya maçını canlı izle! Play Off

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off maçında Portekiz kendi saha ve seyircisi önünde Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Portekiz - Kuzey Makedonya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?