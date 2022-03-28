Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 2022 Dünya Kupası
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off maçlarıyla devam ediyor. Portekiz - Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-28 13:28:20
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off maçlarıyla devam ediyor. Portekiz - Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta?
Portekiz - Kuzey Makedonya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te oynanacak.
Portekiz - Kuzey Makedonya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Portekiz - Kuzey Makedonya maçı S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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