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TIMETURK / SPOR / Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 2022 Dünya Kupası

Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off maçlarıyla devam ediyor. Portekiz - Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

52 Dakika Önce
2022-03-28 13:28:20
Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off maçlarıyla devam ediyor. Portekiz - Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta?

Portekiz - Kuzey Makedonya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te oynanacak.

Portekiz - Kuzey Makedonya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Portekiz - Kuzey Makedonya maçı S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .

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