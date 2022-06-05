Portekiz - İsviçre maçını canlı izle! AVRUPA ULUSLAR LİGİ
UEFA Avrupa Uluslar Ligi grup elemelerinde Portekiz kendi saha ve taraftarı önünde İsviçre'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Portekiz - İsviçre maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Portekiz - İsviçre maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-06-05 21:17:13
UEFA Avrupa Uluslar Ligi grup elemelerinde Portekiz kendi saha ve taraftarı önünde İsviçre'yi konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Portekiz - İsviçre maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Portekiz - İsviçre maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Portekiz - İsviçre maçı hangi gün ve saatte?
UEFA Avrupa Uluslar Ligi grup elemeleri maçında Portekiz - İsviçre ile kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka 5 Haziran Pazar akşamı saat 21:45 oynanacak.
Portekiz - İsviçre maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Uluslar Ligi Grup 2'de mücadele eden Portekiz kendi sahasında İsviçre'yi ağırlıyor. Portekiz - İsviçre maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
YORUMLAR (0)