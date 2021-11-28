Portekiz'de futbola koronavirüs engeli! Sahaya 9 kişi çıktılar

Portekiz 1.Lig'inde Belenenses takımı yaşanan koronavirüs vakaları sebebiyle Benfica maçına 9 kişi ile çıkmak zorunda kaldılar.

Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında Belenenses, sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, takımdaki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle sahaya 9 kişiyle çıkmak zorunda kaldı. Düşme hattında bulunan ekip, zorlu karşılaşmanın 1. dakikasında kendi kalesine gol attı.

Ev sahibi ekibin maç öncesi yapılan Koronavirüs testlerinde 14 oyuncusunun testi pozitif çıktığı için sahaya sürebileceği sadece 9 oyuncusu kaldı. Benfica karşısına sadece 9 oyuncu ile çıkan Belenenses'te bu oyuncular arasında 2 kaleci de yer aldı.

Benfica karşısına forvetsiz çıkan, yedek kulübesinde de oyuncusu bulunmayan Belenenses, zorlu maçta Alvaro Ramalho, Diogo Calila, Joao Monteiro, Henrique Pires, Trova Boni, Rafa Santos, Eduardo Kau, Andre Lopes ve Antonio Montez kadrosuyla çıktı. Belenenses orta sahasında oynayan Monteiro'nun asıl mevkisinin kalecilik olduğu belirtildi. Benfica ise rakibi karşısında 11 kişi mücadele etti.

1. dakikada kendi kalelerine attılar

Belenenses'in şanssızlığı, maçın hemen başında da sürdü. Düşme hattından kurtulamaya çalışan ev sahibi ekip, Eduardo Kau'nun kendi kalesine attığı golle 1. dakikada güçlü rakibi karşısında 1-0 yenik duruma düştü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Benfica'nın 7-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Belenenses geride kalan 11 haftada topladığı 8 puanla 16'ncı sırada yer alırken; Benfica ise 28 puanla ligde 3'üncü sırada bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.