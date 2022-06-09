DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,9405 ₺

EURO

18,0614 ₺

ALTIN

1.003,81 ₺

BİST

2.571,57 ₺

TIMETURK / SPOR / Portekiz - Çekya maçını canlı izle! AVRUPA ULUSLAR LİGİ

Portekiz - Çekya maçını canlı izle! AVRUPA ULUSLAR LİGİ

UEFA Avrupa Uluslar Ligi Grup elemelerinde Portekiz kendi saha ve seyircisi önünde Çekya'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan Portekiz - Çekya maçını ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Portekiz - Çekya maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Portekiz - Çekya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-06-09 20:50:20
Portekiz - Çekya maçını canlı izle! AVRUPA ULUSLAR LİGİ

UEFA Avrupa Uluslar Ligi Grup elemelerinde Portekiz kendi saha ve seyircisi önünde Çekya'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan Portekiz - Çekya maçını ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Portekiz - Çekya maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Portekiz - Çekya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Portekiz - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz - Çekya kozlarını paylaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka bu akşam saat 21:45'te oynanacak.

Portekiz - Çekya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Portekiz - Çekya maçı S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş