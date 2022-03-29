Polonya - İsveç maçını canlı izle! Play Off

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off maçında Polonya kendi saha ve seyircisi önünde İsveç'i ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Polonya - İsveç maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?