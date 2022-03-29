Polonya - İsveç maçını canlı izle! Play Off
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off maçında Polonya kendi saha ve seyircisi önünde İsveç'i ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Polonya - İsveç maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-03-29 20:42:45
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off maçında Polonya kendi saha ve seyircisi önünde İsveç'i ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Polonya - İsveç maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Polonya - İsveç maçı bu akşam saat 21:45'te oynanacak.
Polonya - İsveç maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Polonya - İsveç maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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