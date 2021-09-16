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TIMETURK / SPOR / PFDK'den Trabzonspor ve Alanyaspor'a para cezası

PFDK'den Trabzonspor ve Alanyaspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig kulüpleri Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor'a para cezası verdi.

52 Dakika Önce
2021-09-16 21:18:14
PFDK'den Trabzonspor ve Alanyaspor'a para cezası

TFF'den yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor'un, GZT Giresunspor müsabakasında, Trabzonspor'un ise Galatasaray maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 32 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Saha olaylarına karışan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildiği ve bir sonraki iç saha maçında yer alamayacakları duyuruldu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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