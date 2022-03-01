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TIMETURK / SPOR / Peterborough - Manchester City maçını canlı izle! Canlı

Peterborough - Manchester City maçını canlı izle! Canlı

İngiltere FA CUP 5.tur maçında Manchester City, Peterborough'a konuk oluyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-01 22:04:09
Peterborough - Manchester City maçını canlı izle! Canlı

İngiltere FA CUP 5.tur maçında Manchester City, Peterborough'a konuk oluyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Peterborough - Manchester City maçı 22:15'te oynanacak.

Peterborough - Manchester City maçı hangi kanalda?

Peterborough - Manchester City maçı TiviBu Spor 2 ve Nesine.com'dan naklen yayınlanacak. .

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