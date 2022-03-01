Peterborough - Manchester City maçını canlı izle! Canlı
İngiltere FA CUP 5.tur maçında Manchester City, Peterborough'a konuk oluyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-03-01 22:04:09
İngiltere FA CUP 5.tur maçında Manchester City, Peterborough'a konuk oluyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Peterborough - Manchester City maçı 22:15'te oynanacak.
Peterborough - Manchester City maçı hangi kanalda?
Peterborough - Manchester City maçı TiviBu Spor 2 ve Nesine.com'dan naklen yayınlanacak. .
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