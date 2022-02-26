DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fransa, Manş Denizi'nde bir Rus gemisine el koydu
Kremlin: Rus ordusu ilerlemeye devam edecek
Afganistan'da devlet üniversiteleri eğitime başladı
Rusya’da Twitter'a engel
Çin'den 5 maddelik 'Ukrayna' açıklaması!
Manchester United - Watford maçını canlı izle! Canlı
Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme
Ukrayna'dan ölü/esir Rus askerlerin ailelerine özel hat
Peterborough - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
Ertuğrul Özkök: Bana dönek diyorlar, evet döneğim
'Allah'a verilen sözler bozulursa Allah düşman musallat eder'
Saldırı tehdidine rağmen Kiev meydanında nöbette
Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya flaş çağrı
Azerbaycanlı anne ve 2 çocuğu Rus saldırısında hayatını kaybetti
Melih Gökçek, Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle konuştu: Nasıl öbür taraf?

TIMETURK / SPOR / Peterborough - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

Peterborough - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Peterborough'a konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

50 Dakika Önce
2022-02-26 16:25:03
Peterborough - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Peterborough'a konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Peterborough - Hull City maçı 26 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak.

Peterborough - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?

Peterborough - Hull City maçı Türkiye'deki televizyon kanalların yayın akışında yer almıyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş