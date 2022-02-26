Peterborough - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Peterborough'a konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2022-02-26 16:25:03
İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Peterborough'a konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Peterborough - Hull City maçı 26 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak.
Peterborough - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?
Peterborough - Hull City maçı Türkiye'deki televizyon kanalların yayın akışında yer almıyor. .
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