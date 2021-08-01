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TIMETURK / SPOR / Pereira'dan kadroya neşter! 5 futbolcunun bileti kesildi

Pereira'dan kadroya neşter! 5 futbolcunun bileti kesildi

Fenerbahçe teknik patronu Vitor Pereira yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği isimleri belirledi.

3 Saat Önce
2021-08-01 14:20:58
Pereira'dan kadroya neşter! 5 futbolcunun bileti kesildi

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Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'de 2. dönemini geçiren teknik direktör Vitor Pereira hazırlık süreci devam ederken 5 ismin de biletini kesti.

Tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasını istediği isimler şöyle:

Kemal Ademi, Zanka, Nabil Dirar, Diego Perotti, Luiz Gustavo olarak belirlediği öne sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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