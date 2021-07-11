Pereira 5 ismi kamptan gönderdi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, Topuk Yaylası kampından gönderilecek isimleri belirledi. Kamptan ayrılan isimleri belirleyen Portekizli teknik adamın tercihleri arasında dikkat çekici isimler var.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları sürerken Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, yoğun geçen kampta kadroyla ilgili eksilmeye gitti.

Tecrübeli teknik adam kiralık verilmesini istediği ve şu an için A Takım'da oynamaya yeterli olmayan futbolcuları kamp kadrosundan çıkarttı.

Yeni Şafak'ın haberine göre Vitor Pereira'nın kamp kadrosundan çıkarttığı isimler arasında Altınordu'dan büyük beklentilerle alınan Barış Alıcı ve Emre Belözoğlu'nun prensi olarak adlandırılan İsmail Yüksek de yer aldı.

Pereira'nın Topuk Yaylası kampı kadrosundan çıkarttığı isimler:

- Barış Alıcı

- Melih Bostan

- Murat Sağlam

- Emir Miray Köksal

- İsmail Yüksek

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.