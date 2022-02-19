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TIMETURK / SPOR / Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı canlı nasıl izlenir?

Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig'in 26.haftasında lider Pendikspor kendi evinde Isparta 32 Spor'u konuk ediyor. Futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?

39 Dakika Önce
2022-02-19 11:39:59
Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig'in 26.haftasında lider Pendikspor kendi evinde Isparta 32 Spor'u konuk ediyor. Futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?

Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 13:00'da oynanacak.

Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı canlı nasıl izlenir?

Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı ev sahibi ekibin YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecek. .

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