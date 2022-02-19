Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı canlı nasıl izlenir?
TFF 2.Lig'in 26.haftasında lider Pendikspor kendi evinde Isparta 32 Spor'u konuk ediyor. Futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
2022-02-19 11:39:59
TFF 2.Lig'in 26.haftasında lider Pendikspor kendi evinde Isparta 32 Spor'u konuk ediyor. Futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 13:00'da oynanacak.
Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı canlı nasıl izlenir?
Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı ev sahibi ekibin YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecek. .
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