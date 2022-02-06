Pendikspor - 24 Erzincanspor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

TFF 2.Lig'de lider Pendikspor kendi saha ve seyircisi önünde 24 Erzincanspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu müsabakayı canlı izlemek istiyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?