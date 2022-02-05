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Pekin'de elemeleri geçen ilk Türk İpçioğlu oldu

TIMETURK / SPOR / Pekin'de elemeleri geçen ilk Türk İpçioğlu oldu

Pekin'de elemeleri geçen ilk Türk İpçioğlu oldu

Fatih Arda İpçioğlu, olimpiyatlarda kayakla atlamada elemeleri geçen ilk Türk oldu

2 Saat Önce
2022-02-05 16:04:05
Pekin'de elemeleri geçen ilk Türk İpçioğlu oldu

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, erkekler kayakla atlama normal tepe elemelerini geçti.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların ilk gününde yarışan Fatih Arda, 74,5 metrelik atlayışıyla 52,8 puan topladı ve 46. sırayı aldı.

İlk 50 sporcu arasında yer alan Fatih Arda, olimpiyatlarda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu.

Fatih Arda'nın katılmaya hak kazandığı ilk tur atlayışları yarın yapılacak. AA .

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