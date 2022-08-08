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TIMETURK / SPOR / Pehlivanlar sağanak altında güreşti

Pehlivanlar sağanak altında güreşti

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 28'incisi yağmur altında gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Atlı oldu.

3 Saat Önce
2022-08-08 07:59:10
Pehlivanlar sağanak altında güreşti

Menteşe Mahallesi Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, farklı kategorilerde 26'sı başpehlivan 274 güreşçi katıldı.

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Pehlivanlar, karşılaşmalar sırasında etkili olan sağanak altında güreşti. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı etkinlikle vatandaşlar yağmurdan sandalye, şemsiye, naylon poşet ve kilimlerle korunmaya çalıştı.

Güreşlerde, Fatih Atlı ile Mehmet Yeşilyeşil arasındaki başpehlivanlık müsabakasını Atlı kazandı. Güreş ağalığını 200 bin liraya iş insanı Sezer Tomay aldı.

2022_Agustos_grss1

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, yağmura rağmen seyir zevki yüksek mücadelelerin yaşandığını söyledi. Demir, ata sporu güreşe destek vermek ve yaşatmak için mücadele ettiklerini dile getirdi. AA

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