Pazarspor - Nazilli Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'in 21.haftasında Pazarspor kendi saha ve seyircisi önünde Nazilli Belediyespor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
2022-01-22 11:39:36
TFF 2.Lig'in 21.haftasında Pazarspor kendi saha ve seyircisi önünde Nazilli Belediyespor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
Pazarspor - Nazilli Belediyespor maçı 22 Ocak Cumartesi saat 12:30'da oynanacak.
Pazarspor - Nazilli Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Pazarspor - Nazilli Belediyespor maçının TV yayını bulunmuyor. Ancak ev sahibi ekibin sosyal medya hesabından müsabakayı yayınlanması bekleniyor. .
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