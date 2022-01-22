Pazarspor - Nazilli Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 21.haftasında Pazarspor kendi saha ve seyircisi önünde Nazilli Belediyespor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?