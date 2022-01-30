Pazarspor - Eskişehirspor maçı canlı yayın! CANLI
TFF 2.Lig'in 23.haftasında Eskişehirspor, Pazarspor'a konuk oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-01-30 12:49:02
TFF 2.Lig'in 23.haftasında Eskişehirspor, Pazarspor'a konuk oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Pazarspor - Eskişehirspor maçı 30 Ocak Pazar saat 13:00'da oynanacak.
Pazarspor - Eskişehirspor maçı hangi kanalda?
Pazarspor - Eskişehirspor maçı ES TV'den naklen yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)