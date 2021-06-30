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Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca hangi takımın teknik direktörüydü?

Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca hangi takımın teknik direktörüydü? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Paulo Fonseca olduğu iddia edildi. İddia milyonlarca Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Fenerbahçe'li taraftarlar Paulo Fonseca'nın kim olduğunu, nereli olduğunu ve hangi takımdan geldiğini araştırmaya başladı. Peki Paulo Fonseca nereli kaç yaşında? İşte Paulo Fonseca hayatı ve biyografisi...

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Google News - Timeturk
30.06.2021 14:51:36
Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca hangi takımın teknik direktörüydü?

Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca hangi takımdan geldi? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Paulo Fonseca olduğu iddia edildi. İddia milyonlarca Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Fenerbahçe'li taraftarlar Paulo Fonseca'nın kim olduğunu, nereli olduğunu ve hangi takımdan geldiğini araştırmaya başladı. Peki Paulo Fonseca nereli kaç yaşında? İşte Paulo Fonseca hayatı ve biyografisi...

Paulo Fonseca kimdir?

Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca 5 Mart 1973 yılında Mozambik'te dünyaya geldi. Paulo Fonseca Portekizli teknik direktör ve eski futbolcudur. Paulo Fonseca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Paulo Fonseca Fenerbahçe ile anlaşmadan önce Roma'nın teknik patronuydu.

Tam adı: Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca

Doğum tarihi: 5 Mar 1973

Uyruğu: Portekiz

Önceki çalıştırdığı takım: Roma

Şimdi çalıştırdığı takım: Fenerbahçe

Paulo Fonseca hayatı

Portekizli Mozambik'in Nampula kentinde asker bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Fonseca, ailesi Barreiro'ya taşındığında 1 yaşındaydı.

14 yıl profesyonel futbol oynadı, memleketi FC Barreirense ile üçüncü ligde başladı ve 1995-96 sezonunda Leça FC ile doğrudan Primeira Liga'ya geçti.

Kulübüyle lig maçlarının 21'inde 11'de başladı.

Takımı Ligi 14. sırada bitirerek küme düşmekten kıl payı kurtuldu.

Transfer döneminde Belenenses kulübü ilk tercihi oldu. Ardından CS Marítimo, Vitória SC ve CF Estrela da Amadora formaları giydi.

Fonseca Haziran 2005'te 32 yaşında emekli oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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