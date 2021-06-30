Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca hangi takımdan geldi?

Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca nereli kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan sonra takımı Paulo Fonseca çalıştıracak. Haberi alan sarı lacivertli taraftarlar Paulo Fonseca'nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Paulo Fonseca hangi takımdan geldi? Paulo Fonseca hangi takımın teknik direktörüydü? İşte Paulo Fonseca hayatı ve biyografisi...

Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca nereli kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan sonra takımı Paulo Fonseca çalıştıracak. Haberi alan sarı lacivertli taraftarlar Paulo Fonseca'nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Paulo Fonseca hangi takımdan geldi? Paulo Fonseca hangi takımın teknik direktörüydü?

Anavatandaki isim: Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca

Doğum tarihi: 5 Mar 1973

Uyruğu: Portekiz Portekiz

Teknik Direktör : Roma

Paulo Fonseca kimdir?

Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca 5 Mart 1973 yılında Mozambik'te dünyaya geldi. Paulo Fonseca Portekizli teknik direktör ve eski futbolcudur. Paulo Fonseca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Paulo Fonseca Fenerbahçe ile anlaşmadan önce Roma'nın teknik patronuydu.

Paulo Fonseca hayatı ve biyografisi

Portekizli Mozambik'in Nampula kentinde asker bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Fonseca, ailesi Barreiro'ya taşındığında 1 yaşındaydı. 14 yıl profesyonel futbol oynadı, memleketi FC Barreirense ile üçüncü ligde başladı ve 1995-96 sezonunda Leça FC ile doğrudan Primeira Liga'ya geçti ,Kulübüyle lig maçlarının 21'inde 11'de başladı. Takımı Ligi 14. sırada bitirerek küme düşmekten kıl payı kurtuldu. Transfer döneminde Belenenses kulübü ilk tercihi oldu. Ardından CS Marítimo, Vitória SC ve CF Estrela da Amadora formaları giydi. Fonseca Haziran 2005'te 32 yaşında emekli oldu.

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