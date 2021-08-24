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Pamir İzici : Ünlü isimlerin beni desteklemesi çok onur verici.
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TIMETURK / SPOR / Pamir İzici : Ünlü isimlerin beni desteklemesi çok onur verici.

Pamir İzici : Ünlü isimlerin beni desteklemesi çok onur verici.

Ünlü isimler, Avrupa şampiyonluğu maçına çıkmaya hazırlanan Türk boksör Pamir İzici'ye destek mesajı gönderdi.

1 Saat Önce
2021-08-24 18:34:28
Pamir İzici : Ünlü isimlerin beni desteklemesi çok onur verici.

Dünyaca  fenomen isimler olan ve aralarında yabancı ünlülerin de bulunduğu Emrah Yılmaz, Serap Doğan, Okan Mermer, Alexandra Ceylan ve Mario Daser, Daniel Schmdit, sosyal medya hesaplarından , boksör Pamir İzici'nin çıkacağı kemer maçı öncesi sosyal medyadan destek mesajları paylaştı. Bir Sosyal Medya Haber  sitesinin haberine göre, ünlüler , Pamir Izici'nin antrenmanını izledikten sonra yaptığı paylaşımda Türkçe olarak "Şampiyon  merhaba, bol şans" dedi. Pamir İzici dünya şampiyonluğu kemeri için mücadele edeceğini hatırlatan ünlüler topluluğu , tüm sporseverlere bu maçı televizyonda izlemeleri çağrısı yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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