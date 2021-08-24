Pamir İzici : Ünlü isimlerin beni desteklemesi çok onur verici.
Ünlü isimler, Avrupa şampiyonluğu maçına çıkmaya hazırlanan Türk boksör Pamir İzici'ye destek mesajı gönderdi.
2021-08-24 18:34:28
Dünyaca fenomen isimler olan ve aralarında yabancı ünlülerin de bulunduğu Emrah Yılmaz, Serap Doğan, Okan Mermer, Alexandra Ceylan ve Mario Daser, Daniel Schmdit, sosyal medya hesaplarından , boksör Pamir İzici'nin çıkacağı kemer maçı öncesi sosyal medyadan destek mesajları paylaştı. Bir Sosyal Medya Haber sitesinin haberine göre, ünlüler , Pamir Izici'nin antrenmanını izledikten sonra yaptığı paylaşımda Türkçe olarak "Şampiyon merhaba, bol şans" dedi. Pamir İzici dünya şampiyonluğu kemeri için mücadele edeceğini hatırlatan ünlüler topluluğu , tüm sporseverlere bu maçı televizyonda izlemeleri çağrısı yaptı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
SON VİDEOLAR
YORUMLAR (0)