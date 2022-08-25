(Özet İzle) Maç sonucu: Trabzonspor 0-0 Kopenhag

Temsilcimiz Trabzonspor Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaştı. Bordo mavili ekip Kopenhag ile golsüz berabere kalarak turnuvaya veda etti. Peki bu mücadelenin geniş özeti nasıl izlenir?