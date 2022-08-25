(Özet İzle) Maç sonucu: Trabzonspor 0-0 Kopenhag
Temsilcimiz Trabzonspor Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaştı. Bordo mavili ekip Kopenhag ile golsüz berabere kalarak turnuvaya veda etti. Peki bu mücadelenin geniş özeti nasıl izlenir?
2022-08-25 00:06:27
Temsilcimiz Trabzonspor Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaştı. Bordo mavili ekip Kopenhag ile golsüz berabere kalarak turnuvaya veda etti. Peki bu mücadelenin geniş özeti nasıl izlenir?
TRABZONSPOR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ!
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırladı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta temsilcimiz yakaladığı net pozisyonlardan gol çıkaramadı.
Mücadele 0-0 berabere bitti. İlk maçtaki 2-1'lik avantajını kouyan Danimarka temsilcisi Kopenhag, Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu.
Bordo-mavili ekibimiz ise Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
ÖZET NASIL İZLENİR?
Temsilcimiz Trabzonspor Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaştı. Trabzonspor 2-1'in rövanşında Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak devler ligine veda etti. Bu karşılaşmanın geniş özeti EXXEN Youtube hesabından izlenebilecek.
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