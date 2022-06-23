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Özel sporcu Emirhan Akçakoca, dünya rekoru kırdı, 3 altın madalya kazandı

Çekya'da düzenlenen Özel Sporcular Down Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Emirhan Akçakoca, atletizm branşında dünya rekoru da kırarak, 3 altın madalya kazandı.

58 Dakika Önce
2022-06-23 16:01:30
Özel sporcu Emirhan Akçakoca, dünya rekoru kırdı, 3 altın madalya kazandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nymburk şehrindeki organizasyonun ikinci gününde Emirhan, 100 metre, bin 500 metre ve uzun atlamada piste çıktı.

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Emirhan, 100 metreyi 14.35'le tamamlayarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu ve altın madalyaya uzandı. Milli sporcu, bin 500 metre ve uzun atlamada da altın madalyanın sahibi oldu.

İlk gün de 2 altın ve 1 bronz madalya kazanan Emirhan Akçakoca'nın şampiyonadaki madalya sayısı da 6'ye (5 altın, 1 bronz) yükseldi.

Madalyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a armağan etti

Başarılı sporcu, aldığı madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti.

Emirhan, madalyasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Dünya rekoru kırarak, kazandığım bu madalyayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ediyorum. Destekleri için çok teşekkür ederiz." dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da mutluluğunu anlatarak, "Özel sporcularımız tarih yazıyor, bütün dünya bizleri alkışlıyor. Şampiyonanın ikinci gününde dünya rekorunu kırarak bizlere büyük gurur ve sevinç yaşatan Emirhan Akçakoca ve tüm özel sporcularımız imkan verilince neleri başarabildiklerini tüm dünyaya gösterdiler. Allah'a şükürler olsun ki emeklerimiz boşa gitmedi ve özel sporcularımız bu Dünya Şampiyonası'nda şu ana kadar 10 altın, 10 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazandı ve bir de dünya rekoru kırdı." ifadelerini kullandı. AA .

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