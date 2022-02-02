Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?
Fenerbahçe'nin 2015 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Bursaspor'dan transfer ettiği ve inişli çıkışlı grafiğiyle istikrarlı bir görüntü sergileyemeyen Ozan Tufan kiralık gittiği Watford'ta sezon sonunu göremeden Fenerbahçe'ye geri dönüyor.
2022-02-02 14:24:13
Sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan'ın, teknik direktör İsmail Kartal'dan gelen "Geri dön" talebini geri çevirmediği bildirildi.
Ozan Tufan'ın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Küme düşme tehlikesini yakından yaşayan Watford'ta forma şansı bulmakta güçlük çeken futbolcunun İsmail Kartal'ın da talebi doğrultusunda tekrar Sarı-Lacivertli formayı giymesi planlanıyor.
Watford'ın sezon sonunda kümede kalması halinde satın alma opsiyonunu kullanabileceği ve bu şartlar altında kümede kalıp kalmayacağına dair oluşan belirsizliğin de Ozan'ın geri dönmesinde etkisi olduğu vurgulandı.
Watford formasıyla 9 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 489 dakika süre bulabildi. Fenerbahçe'de toplam 174 maça çıkan Ozan Tufan'ın 21 gol ve 24 asisti bulunuyor. .
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