Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'nin 2015 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Bursaspor'dan transfer ettiği ve inişli çıkışlı grafiğiyle istikrarlı bir görüntü sergileyemeyen Ozan Tufan kiralık gittiği Watford'ta sezon sonunu göremeden Fenerbahçe'ye geri dönüyor.