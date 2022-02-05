Orduspor 1967 - Modafen maçını canlı izle! CANLI YAYIN
TFF 3.Lig'in 21.haftasında Orduspor 1967 kendi saha ve seyircisi önünde Modafen'i ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?
2022-02-05 09:50:56
TFF 3.Lig'in 21.haftasında Orduspor 1967 kendi saha ve seyircisi önünde Modafen'i ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?
Orduspor 1967 - Modafen maçı 5 Şubat Cumartesi saat 13:00'da oynanacak.
Orduspor 1967 - Modafen maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Orduspor 1967 - Modafen maçı Altas TV'den naklen yayınlanacak. .
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