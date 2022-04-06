Orduspor 1967 - Esenler Erokspor maçını canlı izle! 3.Lig

3.Lig 3.Grup'ta haftanın maçında Orduspor 1967 kendi saha ve seyircisi önünde Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışını yayından ilgilendiren bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?