Orduspor 1967 - Esenler Erokspor maçını canlı izle! 3.Lig
3.Lig 3.Grup'ta haftanın maçında Orduspor 1967 kendi saha ve seyircisi önünde Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışını yayından ilgilendiren bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-04-06 12:45:57
3.Lig 3.Grup'ta haftanın maçında Orduspor 1967 kendi saha ve seyircisi önünde Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışını yayından ilgilendiren bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Orduspor 1967 - Esenler Erokspor maçı ne zaman saat kaçta?
Orduspor 1967 - Esenler Erokspor maçı 6 Nisan Çarşamba günü saat 14:00'da Yeni Ordu Stadı'nda oynanacak.
Orduspor 1967 - Esenler Erokspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Orduspor 1967 - Esenler Erokspor maçı TV 52'den canlı olarak izlenebilecek. .
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