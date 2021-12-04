Orduspor 1967 - Edirnespor maçı canlı yayın!

TFF 3.Lig'in 15.haftasında Orduspor 1967 - Edirnespor karşılaşıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 15.haftasında Orduspor 1967 - Edirnespor karşılaşıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

3.Lig 3. Grupta mücadele eden Orduspor 1967 kendi evinde Edirnespor ile karşılaşıyor.

Orduspor 1967 Ligde oynadığı 14 maçta 20 puan topladı ve 9. Sırada yer alıyor. Rakibi Edirne'nin 22 puanı bulunuyor.

ORDUSPOR 1967 - EDİRNESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Yeni Ordu Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak maçı Egemen Artun yönetecek. Maçın Yardımcı Hakemleri Ömer Yasin Gezer, Hasan Hüseyin Yazıcılar. 4. Hakem Batuhan Kösem.

ORDUSPOR 1967 - EDİRNESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Orduspor 1967- Edirnespor maçını TV 52 canlı olarak yayınlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.