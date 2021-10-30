DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erbakan: AK Parti’den uzaklaşanlar bir şartla bize geliyor
Emekli, asgari ücretli ve EYT'liler için yeni adımlar atılıyor
G20 nedir? G20 ülkeleri hangileri? G-20'de Türkiye var mı? Yunanistan G-20'de var mı?
Yunan basınında deprem! Bayraktar'ın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı
G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı
Akkız kimdir? Akkız gerçekte yaşamış mı?
Üreticiler şekere yüzde 52 zam istedi
En sağlıklı kan grubu hangisi? Araştırmada ortaya çıktı
Kriz büyüyor! Tedarik zinciri kopma noktasına geldi
Sudan'da 'milyonluk yürüyüş' öncesi ülkede tansiyon yüksek
Destan ne zaman başlıyor? Destan dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak?
Ünlü yorumcudan dikkat çeken açıklama! Bitcoin altılı rakamlara ulaşacak mı?
Dışişleri Bakanlığından 'Sasunyan' tepkisi
Hatayspor - Beşiktaş maçını donmadan, HD olarak kesintisiz izle! Canlı izle
BİM, Rekabet Kurulu’nun verdiği ceza kararını yargıya taşımaya hazırlanıyor

TIMETURK / SPOR / Onur Nizamoğlu, Trabzonspor maçını değerlendirdi : Galibiyet uyuşturmamalı

Onur Nizamoğlu, Trabzonspor maçını değerlendirdi : Galibiyet uyuşturmamalı

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un 2-1 galip geldiği Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.

3 Saat Önce
2021-10-30 11:35:00
Onur Nizamoğlu, Trabzonspor maçını değerlendirdi : Galibiyet uyuşturmamalı

Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un kendi sahasında 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçını TİMETÜRK'e yorumladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yurdumuzu, düşman işgalinden kurtarıp, Cumhuriyet'i bizlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu uğurda can veren aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum.

Galibiyet uyuşturmamalı

Geçen hafta galibiyet de alınmış olsa Göztepe deplasmanındaki oyun kafalarda soru işareti yaratmıştı. Abdullah Avcı, sahaya Beşiktaş derbisi öncesi, Nwakaeme, Bakasetas riskini almadan ve Cornelius yerine Djaniny'i tercih ederek çıktı. Abdülkadir sağ kanat gibi görünse de Abdüş, çizgiye basmadan sağ iç gibi konumlandı. Beklenildiği gibi Trabzonspor topun hâkimiydi fakat kapanan Rizespor'a karşı bir türlü doğru tempoda set hücumu yapamadı. Maça Hamsik'in de çabuk ısınamamasının getirisi maalesef Gervinho'nun ciddi sakatlığı oldu. Üzerine gelen Rizespor'un penaltısı ve golü de çorbanın tuzu biberi oldu.

Gervinho yerine Cornelius'un oyuna dâhil olması da oyunu pek değiştirmedi, hatta sahada derli toplu bir takım görüntüsü de yoktu. Gününde olmayan Hamsik'in sahaya akıl koymaması da bu durumda ciddi bir etkendi. İlk yarının sonlarında silkelenip biraz vites yükseltmenin sonucunda duran toptan kazanılan penaltıda gelen gol ikinci yarıya bir reaksiyon getirecekti şüphesiz.

Abdullah Hoca ikinci yarıya Berat yerine Nwakaeme ile başlayıp, 5 dakika geçmeden merkezi Siopis – Hamsik yapıp 4-2-4'e döndürdü takımı ve galibiyet isteğini açık aşikârane gösterdi. Bu, sahadaki oyuncularına ve rakibine de bir mesajdı. Bununla birlikte ileride daha hareketli bir hücum hattı oluştu fakat net pozisyona girilmekte yine zorlanıldı. Bunun üzerine hoca Siopis'i kenara alarak Bakasetas'ı sahaya attı. Elbette gol için atılan bir zardı bu, Trabzonspor'un orta sahadaki direncini kaybetmesiyle maçı setten geçiş oyunlarına dönmesine sebep oldu ve Rizespor'a iki net fırsat verdi. Bu anlarda Uğurcan yaptığı iki kurtarışla kilit rol oynadı. İlk fırsatta da geçişten kazanılan kornerde golü buldu Trabzonspor ve pozisyon vermeden maçı galibiyetle tamamladı.

Günün en ciddi iki kazanımı Abdülkadir ve Dorukhan'ın performanslarıydı. Abdülkadir son maçlarda vitesi sürekli arttırarak gidiyordu da Dorukhan'ın tamamladığı ilk 90 dakikada ortaya koyduğu performans gelecek adına umut verdi ve ciddi bir kazanım olarak haneye yazıldı.

Tabloya bakıldığında alınan 27 puan ve namağlup bir takım var fakat son maçlarda sahadaki görüntü bu durumla çelişiyor. “Trabzonspor böyle oynamaz.” tarzı bir slogan atacak değilim. Bu kadronun karşılığı bir tempoyla, daha planlı organize hücum ederek, kendisinden kalibre olarak daha alt seviyedeki rakiplerini çok daha çabuk çözmeli Trabzonspor. En nihayetinde futbol, sonuçlar kadar aynı zamanda bir temaşa oyunu. Sonuç almak güzel elbette fakat böyle galibiyetler kimseyi uyuşturmamalı…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş