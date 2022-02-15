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TIMETURK / SPOR / Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Konyaspor maçını değerlendirdi: Yalnızca bir 3 puan

Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Konyaspor maçını değerlendirdi: Yalnızca bir 3 puan

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un 2-1 galip geldiği Konyaspor maçını değerlendirdi.

3 Saat Önce
2022-02-15 11:22:02
Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Konyaspor maçını değerlendirdi: Yalnızca bir 3 puan

Trabzonspor'u yakından takip eden futbol yorumcusu Onur Nizamoğlu bordo mavili ekibin 2-1 galip geldiği Konyaspor maçını Timetürk'e değerlendirdi.

Yalnızca Bir 3 Puan!

Trabzonspor dolu tribünler önünde en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırladı. Maç öncesi beklenti her iki tarafın da kontrollü oynamasıydı. Edgar'ın tamamen denklemden çıktığı, Hamsik'in kullanılamadığı ortamda Bakasetas'ın da oyun kurulumu noktasında zafiyetlerinin bulunması, Trabzonspor'u Cornelius veya Nwakaeme'ye uzun oynamaya mecbur bıraktı. Diğer taraftan Konyaspor geriden oyunu kurarken ön alanda, arkadan Siopis'in de destek verdiği beşli bir pres hattıyla topu kullandırmamaya gayret edildi.

Konyaspor ise çoğunlukla sağ kanatta Michalak - Puchacz eşleşmesini kullanmaya çalıştı. Çünkü onlara göre solda olan Bytyqi'nin karşısında Dorukhan Toköz gerçeği vardı. Bu sezon sağ bekte çıktığı her maç karşısında görev yapan kanatları sindirerek geçmelerine müsaade etmedi.

Cornelius Baskınlığı!

Diğer taraftan Trabzonspor'un uzun oynamaya mecbur kalmasına dönersek, burası kritik zira bu bir zorunluluk hali aslında. Fakat Cornelius bu zorunluluğu baskın pivotluğu ile eritti. Hem sana karşı sertlikten kaçınmayan iki stoper ile mücadele et, hem topları arkadaşlarına indirip ileriye yerleşimi sağla, hem gerektiğinde duvar ol hem de pivot santrfor dersi vermeyi ihmal etme.

Bunların üstüne Visca'ya golü attırmasıyla oyununu da taçlandırmış oldu. Bu maç geçen maçlardan farklı bir şey daha vardı Cornelius'u rahatlatan; topları indirirken takım arkadaşlarının ona daha yakın olması. Öte yandan golde Visca namına söylenecek yeni bir şey yok. Yıllardır rutin olarak ne yaptıysa yine onu yaptı: Ceza sahası içinde zoru kolay göstermek!

En Güzel Sekans!

İkinci yarının ortalarına gelindiğinde her iki teknik adam da hamlelerini yaptı, İlhan Palut skoru dengelemek için üç hamle, Abdullah Hoca ise gol arayacak Konya'nın arkada vereceği boşluklar için o dakikaya kadar çok yorulan Cornelius yerine Djaniny yaptı. Çok geçmeden Uğurcan'ın uzun topunda topu karşılayamayan savunmanın hatasında top Djaniny'de kaldı, o da Nwakaeme'ye oynadı. İşte tam oradan sonra bir Nwakaeme solosu izledik. Adam geçmedi, sanat icra etti ve doğru yerde bekleyen Visca'ya golü attırdı.

Hamlelerin Götürüsü?

Golden sonra Abdullah Avcı, Yusuf Erdoğan ve Hamsik'i aynı anda sahaya sürdü. Hamsik geride zaman zaman baskı anında oyunu çokça rahatlattı fakat Yusuf'un girişi pek bir şey değiştirmedi. Zira 23 yaşındaki Yusuf ile 30 yaşına gelmiş Yusuf arasında sadece hızı ile öne çıkma dışında bir fark yok. Sonrasında oyuna giren Berat'ın merkezde katamadığı dinamizm, ortaya koyamadığı sertlik Konyaspor'un baskısının artmasında etkili oldu.

Sadece Bir...

Trabzonspor bu galibiyetle büyük bir adım attı belki de fakat en önemlisi sahada baştan sona neden lider olduğunu gösteren bir oyunla bunu yapması çok kıymetliydi. Henüz şampiyon olunmadı fakat bu görkemli galibiyet ile bazı çevrelere gerekli mesajı verdi. .

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