Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Göztepe maçını değerlendirdi: Dorukhan panzehiri

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un 4-2 galip geldiği Göztepe maçını analiz etti.

Trabzonspor'u yakından takip eden futbol yorumcusu Onur Nizamoğlu bordo mavili ekibin keni saha ve seyircisi önüde galip geldiği Göztepe maçını Timetürk'e değerlendi.

Lider, Göztepe'yi konuk etti. Süper Lig dinamiğidir, hoca değiştiren takım yeni hocayla biraz silkelenir ve reaksiyon gösterir. Göztepe'nin konumunu da düşününce maç önü kısmi çekince oluşmuştu.

Maça her iki taraf da sakınmadan kartlarını açık oynayarak başladı. Hamsik'in olmayışı, Dorukhan'ın sakatlıktan yeni dönmesi ve Bakasetas'ın form durumu dolayısıyla Abdullah Hoca, Berat – Siopis – Abdülkadir triosu ile çıktı. Bu üçlü yapı normalde üretkenlik sıkıntısı çekebilir fakat Nwakaeme Visca kanatları ile bir noktaya kadar bunu tolere edebilirsiniz.

Rol Çakışması!

Fakat üretkenlikten ziyade çok temel iki sorun ön plana çıktı. Topu geri kazanma süresinin uzaması ve takım savunmasının aksaması. Bu sezon Berat ve Siopis'in yan yana oynadığı hemen her maçta Trabzonspor gereğinden fazla boşluklar verdi ve kısmen ezildi. Normalde kâğıt üzerinde iki 6 ile oynayınca takım savunmasında bu kadar sorun yaşanması beklenmez. Gerek rol çakışmaları, gerek Berat'ın pozisyon bilgisinin o bölge için yetersiz oluşu sıkıntı teşkil etti. Şöyle ki, ilk yarı 12 şut atmıştı Göztepe Bu aslında, özellikle Hamsik'in olmadığı denklemde Dorukhan'ın ne kadar önemli olduğunu çok net şekilde gösterdi. İlk yarı yenen iki gol, özellikle ikinci golde çizgiden geriye doğru çevrilen topta ceza yayına doğru kimsenin bakmaması ciddi bir ders oldu.

Çehre Değişimi!

İkinci yarıya üç değişiklik ile çıktı Abdullah Avcı. Epeydir süre alamayan bundan ötürü oyun ezberi yetersiz Trondsen yerine Yusuf, nispeten git gelli oyuna uygun Djaniny ve merkez asayişini sağlamak adına Dorukhan. Bu değişiklerle 7-8 dakikada bulduğu 2 golle maçı bitirdi Trabzonspor. Oyuncu profilleri açısından portföyü geniş bir takım her halükarda gol ve goller bulur zaten fakat dikkat çekilmesi gereken nokta, ilk devre 12 şut atmış Göztepe'nin ikinci devrede sadece 3 şutla maçı tamamlamasıydı. Oyun kurucu veya çift yönlü olması fark etmeksizin 8'de oynayacak oyuncu her şeyden önce yeterli pozisyon bilgisine sahip olmalı. Dorukhan girdiği andan itibaren tüm orta sahanın çehresini değiştirdi.

Durmak Yok Abdüş!

Diğer taraftan Abdülkadir'in iki gol atarak maçı tamamlaması onun adına ciddi moral motivasyon kaynağı olacak fakat bu maçı tekrar, irdeleyerek izlemesinde bence yarar var. Zira bazı noktalarda karar mekanizması yavaş işliyor. Bunları ne kadar erken toplarsa Avrupa'da o kadar rahat eder.

Avrupai Stoper ve Çılgın Adam!

Günün kazanımlarına gelirsek, Djaniny geçen sezonki dalgalı performansı bir kenara, bu sezon nerede şans bulursa bulsun mutlaka oyuna imzasını attı. Yeri geldi Nwakaeme yokluğunda sol kenarda oynadı yeri geldi geriden top oyun kurma görevi üstlendi ama hep farkını gösterdi. Ahmetcan Kaplan, iki haftada çizgiden çıkarttığı üç topun, ayaklarını yere sağlam basmasının yanında topu çok sakin ve doğru kullanmasıyla oyun zekâsını da göstermiş oldu. Her maç yeteneğinden yeni parçalar sunuyor ve bu takımın bu ligin ötesinde ufuklar açıyor bizlere. .