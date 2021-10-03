Onur Nizamoğlu Trabzonspor galibiyetini yorumladı : Baskın ve cömert

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un 2-1 galip geldiği Kayserispor maçını analiz etti.

Trabzonspor yorumcularından Onur Nizamoğlu bordo mavili ekibin Kayseri deplasmanında aldığı galibiyeti Timetürk'e değerlendirdi.

İki beraberlik üstüne Kayseri'ye konuk oldu Trabzonspor. Abdullah Avco, Hugo ve Hüseyin'in cezalı olmasından dolayı genç Ahmetcan Kaplan'a formayı verdi. Nitekim birkaç sezondur gittikçe yükselen “Ahmetcan geliyor!” sesleri bizleri de heyecanlandırıyordu. Diğer taraftan, hoca ilk kez bir lig maçında Siopis'i ilk on birde, Hamsik ve Bakasetas'ın arkasında başlattı.

Maçın başından itibaren Trabzonspor ön alan etkinliği sayesinde ilk yarıda birçok pozisyona girdi fakat golü yine Bakasetas'ın füzesiyle buldu. Normalde alışkın olduğumuz Bakasetas stili, rakibin sizi kilitleyip, pozisyon vermediği maçlarda sahneye çıkıp “Çilingir” görevi görmesiydi fakat bu sefer pozisyonlarının bol olduğu ama golün gelmediği anlarda sahneye çıkması şaşırtıcı oldu.

Trabzonspor kaleye gitmekte zorlanmıyordu fakat Kayserispor da net pozisyon bulamamasına karşın Manuel Fernandes önderliğinde ceza sahası çevresine zorlanmadan gelip türlü denemeler yapabiliyordu. Siopis'in merkezde asayiş sağlayabildiği noktada kanatlardan pozisyonlar vermek ciddi bir zafiyet göstergesi. Kaldı ki, Nwakaeme'nin karşısındaki Onur, ilk yarı boyunca çekinmeden bindirmeler yapabildi ve Kayseri buradan gelerek, sol bek ve sol stoperin arasına açılan ortadan golü buldu.

Bir parantez Cornelius ve Gervinho'ya açmak gerekiyor. Cornelius, girdiği pozisyonları golle sonuçlandıramamasına karşın, oyunun içinde sürekli etkin olup çevresindeki arkadaşlarına servisler yapıp takımın ileride kalıcılık sağlamasına yardımcı oldu. Gervinho ise Trabzonspor'daki en kötü maçlarından birini oynadı. Savunmaya azami gayretle yardımcı olmaya çalışmasına karşın alametifarikası olan koşuları dahi yapamaması onun adına eksi olarak yazdı.

İkinci yarı Kayserispor'un etkinliğinin nispeten düşmesinden sonra Abdullah Hoca risk alarak Abdülkadir ve Yusuf'u sahaya sürdü. Abdülkadir 10'a, Yusuf sağ kenara geçti. Bu hamlenin üzerinden bir dakika geçmeden Hamsik'in sanat icra edercesine yolladığı uzun topu Abdülkadir'in servisiyle Cornelius'a yollaması penaltıyı getirdi ve Bakasetas skoru 2-1'e getirdi. Buradan sonra skoru almanın morali, rakibin demoralize olması derken Abdullah Hoca bir hamle daha yaparak Berat ile Djaniny'i oyuna aldı.

Bu hamleden sonra Trabzonspor Abdülkadir'in önderliğinde birçok gol pozisyonuna girdi fakat değerlendiremedi. Bunun da getirisi son bölümde risk alıp gol arayan Kayserispor'un bunaltıcı akınları oldu fakat Trabzonspor fırsat vermeyerek galip çıkmasını bildi. Bir sorun; girilen gol pozisyonları değerlendirilebilseydi çok ihtişamlı bir galibiyet alınabilirdi. Hocanın bu konuda gerekli uyarıları yapması gerekiyor. Zira bu lig bu kadar cömertliği kaldırmaz.

İlk kez Milli takıma seçilen Berat, oyuna girdiği andan itibaren maç sonuna kadar gösterdiği efor, konsantrasyon ve muhteşem bir adanmışlıkla sahada Kayserispor'a göz açtırmayarak galibiyetin gelmesinde pay sahibi oldu desek yeridir. Ayrıca, o formayı öyle kolay kolay bırakmayacağını da gösterdi.

Her genç futbolcu gibi şans Ahmetcan'ın ayağına geldi ve o da bunu değerlendirmesini bildi. İlk kez 11'de başladığı maçta gayet iyi oynadı ve boşuna beklenmediğini gösterdi. Dilerim devamı olur ve bir zaman sonra Avrupa devlerinde göğsümüz kabarırken görürüz. Hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçme, “Bu bana yeter.” deme hep daha iyi olmak için çabala Ahmetcan, yolun açık olsun.

Son nokta Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında yaşadığı düşüşten bu kadar çabuk dönebilmesi ve bize birkaç yıl önceki Abdülkadir'i izletmesi duygulandırdı. Abdullah Hoca onu bu sefer çizgi yerine ana pozisyonu merkezde kullandı. Özgüveniyle birlikte ayağına gelen tüm topları doğru kullanarak sahaya akıl koydu. Yılmak yok, o kuyudan çıkacaksın Abdüş!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.